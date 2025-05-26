قطر تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل وفعال

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أدانت قطر، الاثنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة مسئولين ومستوطنين المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل وفعال لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، بعد أن قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في وقت سابق الاثنين، إن بن غفير اقتحم برفقة مسئولين وأكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا باحات الأقصى.

وكان من بين المقتحمين، وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف، وعضو الكنيست إسحاق كرويزر الذي رفع العالم الإسرائيلي هناك.

وذكرت الخارجية القطرية إن بلادها "تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين، المسجد الأقصى".

واعتبرت الاقتحام محاولة إسرائيلية "متكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى"، كما عدتها "استفزازا لأكثر من ملياري مسلم حول العالم".

وحذرت من أن "السياسة التصعيدية التي تتبناها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حرب الإبادة الوحشية المتواصلة بغزة ستقود حتما إلى توسعة دائرة العنف والفوضى في المنطقة، وتقويض الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام".

وطالبت "المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفعال لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية".