اعتقال سائق بعدما دهس بسيارة مشجعين لفريق ليفربول أثناء احتفالهم بالفوز بالدوري الإنجليزي

أعلنت الشرطة في مدينة ليفربول في بريطانيا القبض على سائق، اليوم الاثنين، بعدما اندفع بسيارة نحو حشد من مشجعي كرة القدم أثناء الاحتفال بفوز فريقهم ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقالت الشرطة في ميرسيسايد إنها تحقق بشأن تقارير عن تعرض عدد من المشاة للدهس، وأوضحت أنه تم إيقاف السيارة والقاء القبض على السائق.

ووقع الحادث بعد خروج عشرات الآلاف من جماهير فريق ليفربول إلى وسط المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الانجليزي، ومشاهدة لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة ويستقلون حافلتين تحمل لافتات عليها عبارة "الكأس لنا مرة أخرى".

وكان اليوم الاثنين هو يوم مواكب الاحتفالات في كرة القدم الإنجليزية حيث احتفل مشجعو ليفربول وكريستال بالاس وأرسنال للسيدات بفوز فرقهم بالألقاب.

وبدأت الاحتفالات بتجمع الآلاف من المشجعين خارج ملعب الإمارات في شمال لندن لمشاهدة لاعبات أرسنال وهن يرفعن كأس دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد عودتهن من لشبونة، حيث هزمن برشلونة بهدف نظيف في النهائي أول أمس السبت.

في جنوب لندن، جابت حافلة تحمل لاعبي نادي كريستال بالاس الشوارع في طريقها الطويل إلى ما يقدر بنحو 20 ألف شخص ينتظرون في ملعب فريق "سلهيرست بارك"، حيث رفع الفريق كأس الإنجلترا، وهو أول كأس كبرى في تاريخه الممتد لـ119 عاما. وقد هزم بالاس منافسه مانشستر سيتي 1- 0 في النهائي في 17 مايو.

وكانت احتفالات نادي ليفربول كبيرة حيث انتظر مشجعو ليفربول طويلا نظرا لأنهم لم يتمكنوا من الاحتفال علنا باللقب الأخير للفريق في 2020 بسبب القيود المفروضة في ذلك الوقت خلال جائحة كورونا. وكان آخر لقب للدوري الإنجليزي فاز به ليفربول قبل ذلك في عام 1990.