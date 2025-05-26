عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي لمدرسة في مدينة غزة ومناطق متفرقة بالقطاع

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف أمس الأحد مدرسة "فهمي الجرجاوي" التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة، إلى 25 شخصا.





وفي شمال قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم الاثنين.

وفي وسط القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم شرق مدينة دير البلح.



وفي جنوب القطاع، تشهد مدينة خان يونس تصعيدا عسكريا عنيفا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من المدينة.



وفي السياق نفسه، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق السطر والقرارة شمال خان يونس، بالإضافة إلى منطقة القيزان جنوب المدينة.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير عدد من المباني السكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ضمن تصعيد ميداني متواصل في المنطقة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية ذكرت أن 57 فلسطينيا قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الأحد.

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف لقطاع غزة، تتفاقم الكارثة الإنسانية وسط شح الوقود والمساعدات في القطاع.