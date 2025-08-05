تايمز: بريطانيا سيرت طائرات تجسس فوق غزة للعثور على الأسرى الإسرائيليين

كشفت صحيفة "التايمز"، أن القوات الجوية البريطانية نفذت رحلات تجسس جوية فوق قطاع غزة في محاولة للمساعدة في تحديد مكان الاسرى الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة البريطانية فأن سلاح الجو الملكي البريطاني يواصل مساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جمع المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي حول حركة المختطفين.

ويواصل الجيش البريطاني تسيير طائرات تجسس فوق قطاع غزة لمساعدة إسرائيل في العثور على الاسرى الإسرائيليين مع تزايد الانتقادات داخل المملكة بشأن الوضع الإنساني في القطاع، إلى جانب إعلان الحكومة عن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم تنتهِ الحرب، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

ووفقًا للتقرير، يتم تمرير المعلومات الاستخباراتية حول حركة المختطفين، التي جمعتها طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وغيرها من الأصول البريطانية في المنطقة، إلى الجيش الإسرائيلي في الوقت الفعلي.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية الكشف عن الطائرات المشاركة في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية. ووفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية، فقد حلقت طائرات شادو R1 مئات المرات فوق غزة، وكان آخرها الشهر الماضي، قبل إقلاعها من قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص.