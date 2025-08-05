الهلال الأحمر: خلية عمل لا تتوقف لإيصال المساعدات إلى غزة

قالت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إنَّ هناك خلية عمل تواصل العمل ليلًا ونهارًا بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على إيصال هذه المساعدات على النحو الذي يضمن وصولها إلى أيدي الفلسطينيين في القطاع.

وأشار إلى مبادرة لقمة هنية من مصر إلى غزة كجزء من قوافل زاد العزة التي يُطلقها الهلال الأحمر منذ 27 يوليو الماضي، مؤكدة أنه لا يتم الاقتصار على إرسال الطحين بل يتم إرسال خبز طازج ووضعه داخل السلال الغذائية التي تُنقل إلى القطاع.

ولفتت إلى أنَّ أمس الاثنين شهد إدخال 95 ألف سلة غذائية، تقضي احتياجات نحو نصف مليون شخص، معبرة عن أملها في أن هذه المساعدات تصل إلى الفلسطينيين هناك.

ونوهت بأن الأولوية في عملية إدخال المساعدات تكون للمواد الغذائية كرد فعل رئيسي على أزمة نقص الغذاء الحادة في القطاع.

وأكدت أن معبر رفح من الجانب المصري يظل مفتوحًا طوال الوقت، لكن العقبة الأكبر هي من الجانب الآخر سواء في مواعيد الفتح والإغلاق أو تيسير وصول الشاحنات من الجانب الفلسطينيين لتحمل المساعدات من معبر كرم أبوسالم.

ونوهت بأنه في ظل عدم وقف إطلاق النار ومع استمرار العمليات العسكرية داخل القطاع يظل الوصول للمساعدات مخاطرة كبرى، لكن مصر لا تكل ولا تمل في مواصلة الدفع بالمساعدات.