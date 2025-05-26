وزير الحج السعودي: المخالفون لأنظمة الحج يعرضون أنفسهم للخطر

أكد وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن حملة "لا حج بلا تصريح"، تهدف إلى حماية الحجاج، لافتا إلى أن المخالفين للأنظمة يعرضون أنفسهم للخطر، مبينا أن 94% من الحجاج قدموا عبر المنافذ الجوية.

وشدد الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، المنعقد في الرياض اليوم الاثنين على أن جولات التفتيش مستمرة من أجل تحقيق أعلى معايير جودة للخدمات المقدمة للحجاج، موضحا في الوقت ذاته أن الوزارة أجرت تجربة بـأقصى طاقة استيعابية من أجل إدارة الحشود في الحرم المكي.

كما أضاف الوزير أن منصة نسك -أول منصة رسمية تتيح التخطيط والحجز للزيارة الدينية- سهلت بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية إصدار التأشيرات للحجاج، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن بطاقة نسك تتمتع بخصائص أمنية وطبية تسهل الخدمات للحجاج.

وكثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية والتنظيمية لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج للعام 1446.

يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه المملكة إلى تجنب الاختلالات التي تكررت في مواسم سابقة، وتعزيز كفاءة التنظيم بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 135 ألف شخص حاولوا أداء المناسك العام الماضي دون الحصول على تصاريح رسمية، كما رُصدت حالات تكدس واختراق للمخيمات، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة أنظمة الدخول والتشديد على نقاط الفرز الأمنية حول العاصمة المقدسة.

وتؤكد وزارة الداخلية السعودية، في بيانات متتالية، أن أداء الحج بدون تصريح يعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، فضلا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة.