مورينيو: سأعود للتدريب في البرتغال

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي أنه سيعود للتدريب في بلاده، البرتغال، من جديد، خلال الفترة القادمة.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية: "نعم، سأعود إلى البرتغال، هذا مؤكد.. لم يحدث ذلك بعد، ولكنه سيحدث، ليس لأنني أشعر أنني على وشك النهاية، بل لأنني ما زلت أشعر أنني بعيد جدًا عن النهاية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لا أريد العودة إلى البرتغال من أجل اعتزال ذهبي أو لخوض مواسمي الأخيرة في مسيرتي، بل أريد العودة وأنا في لحظة رائعة من مسيرتي، وأنا في صحتي، وفي قوتي البدنية والذهنية".

وأتم جوزيه مورينيو تصريحاته قائلًا: "هل أتحدث عن تدريب الأندية أم عن تدريب منتخب البرتغال؟ لا يهم.. إذا ضموني إلى أي مشروع، فسأبذل قصارى جهدي".