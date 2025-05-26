أفادت صحيفة Türkiye الموالية للحكومة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لتعديلات حكومية في يونيو المقبل قد تطال ثماني حقائب وزارية.

وكشف خبير استطلاعات الرأي محمد علي كولات في بث قناة TGRT Haber التلفزيونية عن أحدث المعلومات من خلف الكواليس حول التغييرات المتوقعة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم استبدال ثمانية وزراء، بينما سيتم تقسيم وزارتين. كما أكد أن الأسبوع الأخير من مايو الجاري يحمل أهمية كبيرة.



وقال: "سنتحدث الأسبوع المقبل عن الوزراء الجدد الذين سيعينهم الرئيس أردوغان... ومن المتوقع أن يقوم بذلك حوالي 14-15 يونيو، قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر في الـ17 من الشهر. وبعد ذلك مباشرة، ستتم تعيينات في المستويات العليا من البيروقراطية. كما يجري العمل على إعادة هيكلة معهد وكالات الوزارة".

وأضاف كولات أن وزير الخارجية التركي الحالي هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز سيبقيان في منصبيهما.