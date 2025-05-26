الأوقاف الإسلامية بالقدس: 2092 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا الأقصى اليوم الاثنين

اقتحم أكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى، الاثنين، في الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إنَّ أكثر من 665 اقتحموا المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر، وفق وكالة الأناضول.

وكانت الدائرة قالت صباح الاثنين، إن 1427 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية، ما يرفع الإجمالي إلى 2092 مستوطن اقتحموا المسجد الأٌقصى اليوم.

يأتي ذلك في الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية (1967) الموافق 28 من الشهر الثامن وفق التقويم العبري.

يذكر أن الإسرائيليين يحتفلون في هذا اليوم وفق التقويم العبري، بما يعرف بـ"يوم توحيد القدس"، الذي سيطرت فيه إسرائيل على القدس واحتلت الجزء الشرقي منها أثناء حرب يونيو 1967.

وأضافت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيانها أن الشرطة الإسرائيلية مددت لاقتحامات لمدة 20 دقيقة إضافية.

وذكرت أنّ من بين المقتحمين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف، وعضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" إسحاق كرويزر، وعضو الكنيست من "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت، وعضوي الكنيست من "الليكود" أرئيل كلنر وعميت ليفي.