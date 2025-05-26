رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر بين طلاب وخريجي الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وقد ضم الوفد كلًا من الدكتورة أميرة محمد الأمين، مدير أول بإدارة ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات، وحسين عمر، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ.

وخلال اللقاء، تم دراسة المعوقات، ووضع جدول زمني وخطة عمل للفترة القادمة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مراجعة بنود بروتوكول التعاون بين الجامعة والجهاز بما يتماشى مع توجهات الدولة لترسيخ ثقافة العمل الحر بين أبنائنا الطلاب والخريجين، ومساعدتهم في بدء مشاريعهم الخاصة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث العلمي والإبداع والابتكار والعمل الحر بين الطلاب والخريجين، وفتح آفاق رحبة تجعلهم قادرين على إقامة وإدارة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بنجاح، خاصة تلك التي تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية، وتطوير المشروعات القائمة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تعمل على تأهيل الطلبة والخريجين بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وحل مشكلات المجتمع المحلي، والارتقاء بمستوى الأداء في شتى القطاعات، وتحسين جودة الحياة، مثمنًا الدور الكبير الذي تبذله الدولة لتأهيل وتدريب الشباب للحصول على فرص عمل من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أشادت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحةً أهمية إقامة ملتقيات لريادة الأعمال والتوظيف والمعارض بالجامعة، وتوعية الطلبة بأهمية ريادة الأعمال لخلق جيل واعٍ يستطيع اكتشاف ذاته وتنمية قدراته، مما يسهل اختيار رواد الأعمال من الطلبة والخريجين المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة من خلال المسابقات ومشروعات التخرج.

وأضافت أن الجامعة، بالتعاون مع الجهاز، سوف تنظم دورات تدريبية متخصصة حول كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة، بهدف تمكين الطلاب والخريجين من تقييم أفكارهم بشكل علمي وعملي قبل تنفيذها، مما يسهم في زيادة فرص نجاح مشروعاتهم، ويعزز من ثقافة التخطيط والاعتماد على الذات في إقامة مشروعاتهم الخاصة.