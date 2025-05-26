ناشطون: استمرار إضراب سائقي الشاحنات في إيران

قال نشطاء إيرانيون إن إضراب سائقي الشاحنات في البلاد استمر، اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي وامتد إلى عشرات المدن في أنحاء البلاد.

وأعلنت النقابات العمالية الإيرانية على تطبيق تليجرام أن الاحتجاجات موجهة ضد ارتفاع أسعار قطع الغيار والوقود، وأقساط التأمين البالغة الارتفاع، ومعدلات الشحن المنخفضة.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الإضراب امتد الآن إلى أكثر من 70 مدينة.

وتناول البرلمان الإيراني شكاوى السائقين المستمرة منذ فترة طويلة أمس الأحد، وفقا لتقرير صادر عن البوابة الإلكترونية لصحيفة "اعتماد" الإخبارية الإيرانية.

ولم تعلق حكومة الرئيس المحافظ المعتدل مسعود بزشكيان على الإضراب بشكل علني.