مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي بالجامعة بهدف جمع أبحاث الجامعة المصنف منها وغير المصنف والكتب والمؤتمرات، لقياس مركز الجامعة الحقيقي بالنسبة لنشر العلوم، والقيام بدراسات تحليلية عن أبحاث الجامعة على مستوى الجامعات والكليات والأقسام والنشر العلمي وغيرها.

كما يهدف المركز إلى مراجعة وتحسين صفحات أعضاء هيئة التدريس على المواقع الخاصة بهدف تعريف الهوية وتسويق أبحاث جامعة الإسكندرية إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكات الأكاديمية بطريقة أوضح وأسرع، وذلك بهدف رفع نقاط أبحاث الجامعة من خلال المقاييس الرسمية وغير الرسمية، وأيضا توطيد التعاون والشراكة بين الجامعة والناشرين والمؤسسات العلمية على المستوى الوطني والعالمي مع دعم وتمييز الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس لتنمية جيل جديد من الباحثين بحركة النشر العلمي لتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي بتسويق أعمالهم العلمية إلكترونيا.