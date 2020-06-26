وضع 1100 شخص يعملون في مجزر ألماني للديكة الرومية قيد الحجر الصحي

أصدرت السلطات الألمانية قرارا بوضع حوالي 1100 شخص من العاملين بمجزر جيستلاند المتخصص في لحوم الديكة الرومية والأشخاص المتواصلين معهم قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.



ويقع المجزر ببلدة فيلدسهاوزن الواقعة بدائرة أولدنبورج في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي البلاد.



أعلنت ذلك اليوم الجمعة دائرة أولدنبورج المحلية بالولاية المذكورة.



وقال مستشار الولاية للشؤون الصحية كارستن هارينجس مبررا إجراء الحجر على العاملين بجزر: "المهمة الأولى هي حماية المواطنين من انتقال العدوى".



وأظهر فحص العاملين في مسلخ الديكة الرومية وعددهم 1183 شخصا أن المصابين بالفيروس بينهم 46 شخصا.



ويخفض مجزر جيستلاند للحوم الديكة الرومية من وتيرة العمل حاليا تمهيدا لإغلاقه لمدة أسبوعين بسبب تفشي الفيروس.