سعد: الشواطئ والحدائق مازالت مغلقة حتى إشعار آخر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إنه فجر السبت هي أول صلاة تقام في المساجد منذ قرار غلقها، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامات في دور العبادة إلزامي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن عقوبة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن التي حددتها الحكومة كإلزام، مازالت سارية، متابعًا أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق مازالت مغلقة حتى إشعار آخر.

وأوضح أن شواطئ الفنادق التي وفقت أوضاعها وحصلت على تراخيص استئناف العمل وفقا للضوابط التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة، إضافة إلى الشواطئ الخاصة، هي فقط التي مسموح لها باستقبال زوار، مؤكدًا أن ذلك القرار لا يتوقف على نوعية من يرتادوا تلك الشواطئ، وإنما أعداد من يرتادوها.

وأكد أن هناك لجان تفتيش على الشواطئ التي تستقبل زوار؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وعن الإجازات الاستثنائية للموظفين، أوضح متحدث الحكومة، أن لكل وزير الحق في تحديد العدد الملائم للموظفين داخل المصلحة التي يديرها، لافتًا إلى أن الوزراء محكومون بمراعاة ظروف أزمة كورونا والحالات الأكثر استثنائية.

وأشار إلى أن عودة النشاط الرياضي تتضمن عودة المسابقات الرياضية وأهمها مسابقة دوري كرة القدم العام، منوهًا بأنه لا يوجد حد أقصى لعدد الأعضاء الذين يدخلون من أبواب النادي، وأن الطاقة الاستيعابية 25% تتعلق فقط بالمنشآت داخله.

وناشد الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعي، كي لا يحدث اضطرار في العودة عن قرارات الفتح التدريجي.

واختتم حديثه ذاكرًا أنه رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة إلا أن معدل الإصابات ثابت على مدار ثلاثة أسابيع.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من قرارات اللجنة التي تتضمن الفتح التدريجي للأوضاع في البلاد.

وفيما يلي تفاصيل القرارات:

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية

- غلق جميع المحال الساعة 9 مساء، والمطاعم والمقاهي 10 مساء

- إلغاء حظر التجول عدا وسائل النقل الجماعي تبدأ العمل في الرابعة صباحا وتستمر حتى منتصف الليل

- فتح دور العبادة لأداء الصلاوات اليومية، واستمرار تعليق الصلاوات الأسبوعية

- السماح بفتح المنشآت الثقافية والمسارح ودور السينما بـ25% من طاقتها الاستيعابية

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة منعا للتدكس

- استمرار تعليق دور المناسبات

جميع تلك القرارات تخضع للتقييم وفقا للوضع الوبائي في مصر

المخالفة في تطبيق الإجراءات الاحترازية تعرض المنشأة للغلق الفوري.