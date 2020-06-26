قال مصدر مسئول بمحافظة بورسعيد، إنه جاري ترميم قاعدة تمثال ديليسبس الموجودة على المدخل الشمالي لممر المجري الملاحي لقناة السويس بنطاق حي الشرق.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، أن المحافظة تدرس مقترحا لإعادة وضع تمثال ديليسبس في لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية
، ووضع تمثال بجانبه للفلاح المصري الذي حفر القناة.
واشار المصدر إلى أن مسألة وضع التمثال أو التمثالين جاري دراستها، ولم يتخذ فيها أي قرار.
يشار إلى أن الفرنسى فرديناند ديليسبس صاحب فكرة حفر القناة، وظل التمثال بمكانه حتى قرر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تاميم القناة شركة مساهمة مصرية وتم العدوان الثلاثى الفرنسى البريطانى الصهيونى على مصر عام 1956 وقامت المقاومة الفدائية والشعبية بإزالة التمثال لأنه رمزًا يجسد الاحتلال والاستعمار، ووضعه بمخازن ورش الترسانة البحرية لهيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد.