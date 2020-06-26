توقعات بالإعلان عن تشكيل ائتلاف حكومي تاريخي في أيرلندا اليوم

من المتوقع الإعلان في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في العاصمة الأيرلندية دبلن عن قرار بتشكيل ائتلاف حكومي تاريخي بين الحزبين المسيطرين على السياسة الأيرلندية المنتمين لتيار يمين الوسط "فيانا فيل" و"فاين جايل" وحزب الخضر.

وقال القائم بأعمال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إنه توقع تصويت الأحزاب الثلاثة على الدخول في ائتلاف حكومي، مشيرا إلى أنه سيجري انتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد غدا السبت.

وأضاف فارادكار في تصريحات لهيئة البث الوطنية الأيرلندية (آر.تي.إي) عقب ترأسه آخر اجتماع للحكومة:" لم يجر الإعداد لخطة بديلة أو انتخاب رئيس وزراء مؤقت إذا لم يتم قبول برنامج الحكومة".

وأوضح فارادكار أنه في حال الاتفاق على هذا الائتلاف الحكومي، فإنه سيجري انتخاب زعيم حزب "فيانا فيل" مايكل مارتن رئيسا للوزراء غدا السبت.

واتفق حزبا "فيانا فيل" و "فاين جايل" في منتصف يونيو الحالي على تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الخضر، وذلك بعد أن شهدت البلاد حكومة تصريف أعمال على مدار 4 أشهر.

ويتطلب نجاح هذا الائتلاف الحكومي الحصول على موافقة أعضاء الأحزاب.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء حزبي "فيانا فيل" و"فاين جايل" بأغلبية مريحة لصالح تشكيل ائتلاف حكومي، لكن بعض أعضاء حزب الخضر الأصغر قد هددوا بالتصويت ضد هذا الاتفاق.

وفي حال رفض أعضاء الأحزاب الثلاثة الاتفاق، فمن المحتمل أن تتجه البلاد نحو إجراء انتخابات جديدة.