وقعت باكستان اتفاقية ثلاثية بقيمة 2.4 مليار دولار مع حكومة الصين والشركات الصينية، وذلك للاستثمار في مشروع "كوهالا" للطاقة المائية.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - خلال كلمته وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - تلك الخطوة بأنها خطوة كبيرة تجاه الاستثمار الأجنبي.

ورحب عمران خان بالاستثمار الصيني في المشروع، قائلا إنه "سيساعد في سد متطلبات البلاد المتزايدة من الطاقة"، مثمنا التعاون والدعم الفني من قبل الصين لبلاده في مجال الطاقة.

وجرت مراسم حفل التوقيع على الاتفاقية في مقر رئاسة وزراء باكستان في إسلام آباد بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس حكومة منطقة كشمير الخاضعة للسيادة الباكستانية والسفير الصيني لدى باكستان ياو جينج وكبار مسؤولي الشركات الصينية ورئيس هيئة الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني اللواء المتقاعد عاصم سليم باجوا.

ويتم بناء مشروع "كوهالا" للطاقة المائية لإنتاج 1124 ميجاواط من الكهرباء على نهر "جهلوم" في منطقة كشمير الخاضعة للسيادة الباكستانية في إطار الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.