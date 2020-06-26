البرازيل: تعيين خبير اقتصادي وزيرا جديدا للتعليم

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الخميس، تعيين كارلوس ألبيرتو ديكوتيلي وزيرا للتعليم، بعد استقالة سلفه أبراهام وينتروب، في أعقاب سلسلة من الفضائح.

وكان ديكوتيلي تولى رئاسة صندوق تطويرالتعليم الوطني في البرازيل في عام 2019.

وشدد بولسونارو عبر موقع تويتر للتواصل على إنجازات ديكوتيلي في مجال التعليم، قائلا إن الخبير الاقتصادي يحمل درجات علمية من جامعات في البرازيل وألمانيا والأرجنتين.

وووفقا لوكالة الأنباء الوطنية البرازيلية "أجينسيا برازيل"، ساهم ديكوتيلي في وضع استراتيجيات تعليمية لإدارة بولسونارو.

وكان وينتروب استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الخلافات، والتي شملت اتهامات بأنه قام بنشر أخبار كاذبة. كما وصف وينتروب قضاة بالمحكمة العليا بأنهم "متشردون"، وكتب تعليقا على تويتر، اعتبرته الصين عنصريا.