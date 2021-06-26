الشرطة الألمانية: إحدى ضحايا هجوم الطعن في فورتسبورج تعاني حالة حرجة

أعلنت الشرطة الألمانية أن امرأة من ضحايا هجوم الطعن الذي وقع في مدينة فورتسبورج بعد ظهر أمس الجمعة تعاني من إصابة تهدد حياتها.

وذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن اثنين من سبعة مصابين إصابات خطيرة، غادرا المستشفى في الوقت الراهن وأشارت إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة طبيا.

كان منفذ هجوم الطعن وهو صومالي هاجم بلا سبب اشخاصا لا يعرفهم في قلب مدينة فورتسبورج بعد ظهر أمس الجمعة ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة عدة أشخاص آخرين.

ولا يزال يتعين التحقيق فيما إذا كان الشخص الذي لفت الأنظار إليه في الماضي بسبب حالته النفسية، قد شن هجومه لدوافع إسلاماوية أم بسبب مشاكل نفسية.