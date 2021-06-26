جامعة طنطا عن واقعة فتاة الفستان: نعاقب المخطئ بعد التحقيقات

علق الدكتور وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، على واقعة فتاة الفستان التي تعرضت للهجوم من قبل المراقبين بلجنة الامتحان لارتدائها فستان بالجامعة، قائلًا: «نطبق القانون بلا هوادة، والمخطئ سيعاقب.. لكن الحكم على الموضوع قبل التحقيق أمر مرفوض».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الجمعة، إن فتاة الفستان «حبيبة» لم تتقدم بشكوى حتى الآن لعميد الكلية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذها لهذا الإجراء لتحفظ حقوقها.

وأضاف أنه لا يمكن التحقيق في الواقعة قبل وجود شكوى رسمية مسجلة من الفتاة، لافتًا إلى تواصل رئيس الجامعة مع عميد الكلية فور رصده لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت القضية، ليوجه بضرورة تقدم الفتاة بشكوى للتحقيق في هذا الأمر.

وأشار إلى التواصل مع والد الفتاة ليتقدم بشكوى للتحقيق في الواقعة الأحد المقبل، مؤكدًا أن الجامعة مبدأها احترام سيادة القانون ومعاقبة المخطئ.

وعن تعليقه على فستان الفتاة، أوضح أن الجامعة ملتزمة ولا تفرض زي معين على الطلاب، معلقًا: «الفكرة مش الزي ولكن طبيعة الحوار الذي دار بينها وبين المراقبين عن كونها مسلمة أو مسيحية».

وتعرضت طالبة «حبيبة»، لواقعة تنمر وهجوم من المراقبين في لجنة الامتحان بكلية الأداب جامعة طنطا، لارتدائها فستانًا أثناء وجودها في الجامعة، ليسألوها عن ديانتها إن كانت مسلمة أم مسيحية.