أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن كتاب جديد نشر في بريطانيا، كشف عن بعض الأوجه المثيرة والصادمة من العلاقة بين الأميرين وليام وهاري، والتصريحات الصادمة التي وصف بها الأول، ميجان ماركل، مما قد يحمل المزيد من الإحراج للعائلة المالكة.

وبحسب "ذا صن"، فإن الكتاب أورد أن الأمير وليام استشاط غضبا إزاء سلوك زوجة أخيه، الممثلة الأميركية السابقة، ميجان ماركل، بسبب ما اعتبره معاملتها "المسيئة" للموظفين وطاقم القصر.

وقال الكتاب المعنون بـ"معركة الأخوين"، إن الأمير وليام ذهب إلى حد وصف زوجة أخيه، دوقة ساسكس بـ"المرأة الدموية" التي تتعامل بـ"دون رأفة"، وعرض الكاتب روبرت ليسي هذه التفاصيل الصادمة، بشأن العلاقة بين الأميرين اللذين ساءت علاقتهما خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الكتاب بينما وصلت ماركل البالغة 36 عامًا، إلى المملكة المتحدة استعدادا لحضور الكشف عن تمثال الأميرة الراحلة، ديانا والدة الأميرين هاري ووليام.

ويشير الكتاب إلى عمق الخلاف بين الأخوين، ويستبعد أن تكون ثمة تصفية وشيكة للأجواء بينهما.

وأورد الكتاب أنه قيل، ذات مرة للأمير وليام، أن كل شخص تقريبا لديه زوجة أخ صعبة المراس، فطأطأ رأسه وانفجر غاضبًا، وقال: "انظروا كيف تتعامل هذه المرأة الدموية مع موظفي القصر، دون رأفة".

ويقدم الكتاب صورة قاتمة عن ماركل، قائلًا إنها تقدم نفسها "بمثابة ضحية ومظلومة، في حين أن وجهها الحقيقي مغاير تماما".

ويردف الكتاب أن الأمير وليام كان يرى ما يعتبره "مناوءة للنظام الملكي" لدى الممثلة الأمريكية السابقة.