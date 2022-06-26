روسيا تعلن مقتل 720 أوكرانيا وتدمير 12 دبابة خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل 720 قوميا أوكرانيا، وتدمير 12 دبابة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية، خلال آخر 24 ساعة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأحد.

وأكد بيان الدفاع الروسية، تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية لوجانسك ومنطقتي خيرسون وخاركيف، وتدمير مقاتلة أوكرانية «ميج-29» في منطقة دنيبروبتروفسك.

وفي وقت سابق، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع، استمع «شويجو» إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين، بشأن الوضع الحالي والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الروسية، في مناطق العمليات الرئيسية في أوكرانيا.

وأولى الوزير اهتماما خاصا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، إضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.

كما قلد وزير الدفاع شويجو، ميداليات لبعض الجنود الذين أظهروا بطولة وتفانيا في أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، وهي، ميدالية النجمة الذهبية «بطل الاتحاد الروسي» ووسام الشجاعة.