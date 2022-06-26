السودان يدشن خط نقل ملاحي مع الصين

أعلن السودان، اليوم الأحد، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة صينية بهدف تخفيض تكلفة الشحن وتسهيل سرعة الوصول للموانئ.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية يمثلها الأمين العام للاتحاد وفاق صلاح عبدالعال مبروك، وشركة "جرين روود" الصينية وتمثلها رئيسة الشركة أن ماري، وشركة الخطوط البحرية السودانية ويمثلها عبد العظيم حسب الرسول مدير عام الشركة، بمقر شركة الخطوط البحرية السودانية.

وأوضحت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وفاق صلاح أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من فتح وتشغيل خط نقل ملاحي مع الصين، والذى سيتم الاحتفال بتدشينه مساء اليوم، وتسهيل عمليات نقل وإيصال السلع والبضائع للصين، ولما بعد الصين للموانئ القريبة مثل (إندونيسيا، الفلبين وروسيا) وغيرها من الموانئ.

وأشارت إلى أن الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على ميناء بورتسودان وخفض تكلفة الصادرات وتسهيل سرعة وصولها للموانئ المستهدفة، بالإضافة إلى تسهيل وسرعة شحن البضائع الواردة من نفس الموانئ إلى ميناء بورتسودان.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق كذلك على أن يكون السودان هو المركز اللوجستي لعبور الشحنات والبضائع للبلاد المجاورة والدول المغلقة غير المشاطئة، مؤكدة أن أهمية الاتفاقية تأتي من كونها تجئ في توقيت يشهد فيه العالم خللا واضحا في سلسلة النقل والإمداد بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية والزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة الشحن عبر الشركات الملاحية العالمية.

ولفتت إلى أن الإتفاقية من شأنها تخفيض تكلفة الشحن بما ينعكس إيجابا على تحقيق وفرة للسلع والبضائع وخفض أسعارها.