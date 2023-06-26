اجتماع لممثلين رفيعي المستوى من السويد وتركيا قبل قمة الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إنه في ضوء الحظر الذي فرضته تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيتم عقد اجتماع لممثلين رفيعي المستوى من السويد وفنلندا وتركيا قبل قمة الحلف الدفاعي في يوليو المقبل.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في ليتوانيا: "سيضم هذا الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات ومستشاري الأمن القومي. والهدف من ذلك، هو إحراز تقدم في استكمال انضمام السويد إلى الناتو".

وأوضح ستولتنبرج أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، وإنه كان على اتصال أيضا بالحكومتين في ستوكهولم وهلسنكي.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع رفيع المستوى في بروكسل قبل قمة حلف الناتو يومي 11 و12 يوليو المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022.

يشار إلى أن فنلندا أصبحت عضوا في التحالف منذ أبريل 2023، بينما لا تزال السويد بحاجة إلى موافقة تركيا والمجر.

وتعرقل أنقرة انضمام السويد بشكل رئيسي على أساس أن السويد لا تتخذ إجراءات كافية ضد "المنظمات الإرهابية".

وكانت هناك اجتماعات متكررة بين ممثلي الدول لإيجاد حل للرفض التركي، كان آخرها في أنقرة في منتصف يونيو الجاري.

وخلال ذلك الاجتماع، شكك أردوغان في أن تأتي موافقته قبل قمة حلف الناتو.