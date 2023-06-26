بريطانيا: تمرد رئيس فاجنر شكل تحديا غير مسبوق لبوتين

قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاثنين، إن تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريغوجين الذي لم يكتمل شكل تحديا غير مسبوق أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كليفرلي أمام برلمان "تمرد بريجوجن هو تحد غير مسبوق لسلطة الرئيس (الروسي) بوتين ومن الواضح أن تصدعات تظهر في دعم روس للحرب".

ومن مساء الجمعة إلى مساء السبت انطلق رجال مؤسس مجموعة فاجنر، الحليف القديم للرئيس الروسي بوتين، باتّجاه موسكو في تحرّك سيطروا خلاله على عدد من المنشآت العسكرية في جنوب روسيا.

وبعد إنهاء تمردهم القصير، أوقف مقاتلو فاجنر تقدمهم السريع نحو موسكو، وانسحبوا من مدينة روستوف بجنوب البلاد، وعادوا إلى قواعدهم في وقت متأخر يوم السبت بموجب اتفاق يضمن سلامتهم.

وسينتقل قائدهم يفجيني بريغوجين إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وطالب بريغوجين خلال التمرد بتسليمه وزير الدفاع وقائد الجيش واتهمهما بالفساد والافتقار إلى الكفاءة وقال إنه يريد "تحقيق العدالة".