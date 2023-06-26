الرئيس الليتواني يعد بتجهيز البنية التحتية للواء الألماني الدائم بحلول عام 2026

وعد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا بأن يتم بحلول عام، 2026 تجهيز البنية التحتية العسكرية للواء الألماني الذي وعدت برلين بتمركزه بشكل دائم في ليتوانيا.

وفي أعقاب لقاء مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، قال ناوسيدا في مدينة بابراده الليتوانية اليوم الاثنين، إنه لن يغضب إذا نجح الأمر في 2025.

وأكد ناوسيدا: "لدينا في ليتوانيا استعداد سياسي قوي لإيجاد الموارد المالية اللازمة حتى نتمكن من تمويل احتياجاتنا من البنية التحتية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسير جنبا إلى جنب مع تحديث القوات المسلحة الليتوانية " التي تمثل أيضا أولوية مهمة للغاية".

وأعلنت ألمانيا على لسان بيستوريوس اعتزامها إرسال نحو 4000 جندي ألماني إلى ليتوانيا بشكل دائم لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.

وقال الوزير الألماني خلال زيارة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم: "ألمانيا مستعدة لنشر لواء قوي في ليتوانيا بشكل دائم" شريطة إنشاء السلطات الليتوانية للبنية التحتية اللازمة لتوفير أماكن لإيواء الجنود وأماكن لتدريباتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني متواجد منذ عام 2017 في ليتوانيا التي تمتلك حدودا مشتركة مع كل من روسيا وحليفتها بيلاروس، وهناك نحو 800 جندي ألماني في ليتوانيا في الوقت الراهن.