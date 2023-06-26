قائد الدفاع الجوي: ماضون فى التطوير والتحديث وفقا لمنهج علمى مدروس لزيادة قدراتها القتالية

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احتفلت قوات الدفاع الجوى بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م والذى اتُخذ عيداً لقوات الدفاع الجوى.

وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمراً صحفيا، وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوى الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة.

كما قدم التحية لرجال الدفاع الجوى المرابضين فى كل ربوع الوطن يواصلون العمل ليلاً ونهاراً ليكونوا حصناً منيعاً ضد من تسول له نفسه الإقتراب من سماء مصر، وأوصاهم أن يكونوا أداة للتحديث والتطوير والقدوة فى نكران الذات فداءً لوطنهم الحبيب، مجددين العهد أن يظلوا دوماً جنوداً أوفياء لوطنهم مقدمين كل غال ونفيس لحماية سماء مصر وصون قدسيتها.

وأكد أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وفقاً لمنهج علمى مدروس لزيادة قدراتها القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لتظل قوات الدفاع الجوى درعاً يحمى سماء مصر.