أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت «انخفاضًا كبيرًا جدًا بنسبة 25% في الوقت الحالي»، مطمئنًا المواطنين بانخفاض مرتقب في أسعار المانجو مع بداية موسمها الرئيسي أغسطس المقبل.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار المانجو المتوفرة حاليًا في الأسواق يعود إلى أنها قادمة من محافظات الصعيد وأنواعها لا تحظى بإقبال كبير من المصريين، قائلا إن سعرها يتراوح بين 50 إلى 70 جنيهًا.

وأشار إلى أن موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد؛ أثرت على إنتاجية بعض أنواع الخضروات والفاكهة، موضحا أنها تسببت في نضج بعض أنواع الفواكه مبكرًا وانخفاض أسعارها، في حين أدت إلى تلف بعض أنواع الخضروات وقلة معروضها وارتفاع أسعارها.

ولفت إلى تراوح سعر بيع البصل للمستهلك بين 5 إلى 6 جنيهات، في حين يباع من المزارع مقابل 2 و 3 جنيهات فقط، مشيرا إلى ارتفاع سعر الخيار يرجع إلى تأثره بدرجة الحرارة وانخفاض إنتاجيته.

ونوه إلى الاعتماد في الوقت الحالي على خيار الصوب الزراعية ذات التكلفة العالية، والذي وصل سعر الكيلو بين 10 إلى 15 جنيهًا.