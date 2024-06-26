كوريا الشمالية تطلق أكثر من 250 بالونا يحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية

أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 250 بالونا يحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية خلال الليل، بحسب ما ذكره الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، وهو ما يمثل سادس إطلاق لمثل هذه البالونات منذ أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها في إشعار للصحفيين، إن هناك نحو 100 بالون - معظمها تحمل ورقا خردة - هبطت في سول والجزء الشمالي من إقليم جيونججي المحيط بالعاصمة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه حتى الساعة التاسعة صباحا، لم تكن هناك بالونات تحلق في الهواء، بينما أظهر تحليل البالونات المستردة أنها لا تحتوي على أي مواد ضارة.

ويُقدر بأن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من ألفي بالون تحمل القمامة منذ 28 من مايو، في خطوة للمعاملة بالمثل ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.

وردا على حملة البالونات، أجرت كوريا الجنوبية بثا مناهضا لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت على الحدود في التاسع من يونيو للمرة الأولى منذ ستة أعوام.

لكن البث لم يستمر في محاولة واضحة لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها ما زالت على استعداد لإجراء بث عبر مكبرات الصوت في أي وقت، وحذرت من أن تنفيذ مثل هذه العمليات سيعتمد على تصرفات كوريا الشمالية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية أيضا صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكن يُعتقد أن الإطلاق فشل، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.