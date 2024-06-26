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أرتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري لتسجل 11.425 تريليون جنيه مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لتسجل 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.462 تريليون بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجلت أصول البنوك العاملة في مصر 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.

وبلغت رؤوس أموال البنوك 449.610 مليار جنيه فى مارس 2024 مقابل 410.877 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع لـ 59.9% بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 54% بنهاية العام الماضي.

وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية، الصادر عن البنك المركزي منذ قليل، أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 51.3%، وبالعملة الأجنبية إلى 84.4%.