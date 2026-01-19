قسد: اشتباكات بمحيط سجن يؤوي معتقلي داعش في الرقة بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة تدور بين عناصرها والقوات الحكومية في محيط سجن يؤوي معتقلي تنظيم داعش في الرقة بشمالي شرق البلاد.

وقالت قسد، في بيان صحفي اليوم: "رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن والبيانات الرسمية الصادرة بهذا الشأن، تواصل الفصائل التابعة لحكومة دمشق هجماتها على قواتنا في عين عيسى والشدادي والرقة".

وأشارت إلى أنه "في هذا الوقت تدور اشتباكات عنيفة بين قواتنا وتلك الفصائل في محيط سجن الأقطان في الرقة الذي يؤوي معتقلي تنظيم داعش الإرهابي والذي يمثل تطورا في غاية الخطورة".

وأكدت أن "مستوى التهديد يتصاعد بشكل كبير وسط محاولات من هذه الفصائل الوصول إلى السجن والاستيلاء عليه".

وأشارت إلى أن "مثل هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتفتح الباب لعودة الفوضى والإرهاب".

وحملت قسد الأطراف المهاجمة المسئولية الكاملة عن أي عواقب كارثية قد تنتج عن استمرار هذه الهجمات.

وكان الجيش السوري، أعلن اليوم، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين خلال عمليتي استهداف لتنظيم "بي كيه كيه".

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.