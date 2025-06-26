معبر رأس جدير يشهد ضغطا شديدا بسبب تدفق الليبيين على تونس

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يواجه معبر رأس جدير الحدودي الرئيسي بين تونس وليبيا، ضغطا شديدا بسبب التدفق الكبير للعائلات الليبية، ما أدى إلى حالات انتظار طويلة.

ويشهد المعبر، منذ ليل الأربعاء / الخميس طوابير طويلة من السيارات الليبية في انتظار إتمام الإجراءات الجمركية قبل دخول التراب التونسي.

وصباح اليوم، أظهرت مقاطع فيديو استمرار حالة الزحام في المعبر تحت درجة حرارة قاربت 39 درجة عند منتصف النهار.

وقال مسافر على الجانب الليبي من المعبر، إن مدة الانتظار تصل إلى 8 ساعات.

وتمثل فترة الصيف ذروة تدفق العائلات الليبية نحو تونس للسياحة ولكن أيضا للعلاج في المصحات الخاصة.

وفي 2024، زار أكثر من مليونين و254 ألف سائح ليبي تونس من بين 10.7 مليون سائح أجنبي.

وتمثل ليبيا، السوق السياحية الثانية لتونس بعد الجزائر بـ3.5 مليون سائح في 2024.