زيلينسكي يطالب قادة أوروبا بدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجلس الأوروبي اليوم الخميس على توجيه "رسالة سياسية واضحة" مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو.

وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية "ما نحتاجه حاليا هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي وأن أوروبا تلتزم بوعودها"، وفقا لرويترز.

وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولارا للبرميل ضروريا من أجل "سلام حقيقي ودائم".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر.