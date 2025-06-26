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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تسمح بنسيان ما يشهده قطاع غزة ولن تسمح بذلك.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته، الأربعاء، من هولندا التي زارها للمشاركة في قمة زعماء حلف الناتو بمدينة لاهاي.

وأضاف أردوغان: "لم ولن نسمح بنسيان غزة حتى في الفترات التي تتجه فيها الأنظار إلى مناطق أخرى".

وذكر الرئيس التركي أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بأنه سيبحث مع إسرائيل الوضع في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه عقد "لقاء مثمرا" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في لاهاي ناقشا فيه العلاقات الثنائية والشراكة في الناتو وقضايا إقليمية ودولية.

وتابع: "قدمنا للسيد ترامب نهجنا الذي يتضمن حلولا للقضايا الإقليمية وننتظر دعمه بهذه المسألة وقد تعامل مع مقترحاتنا بإيجابية".

وأردف: "نقلنا بوضوح على كافة المستويات إلى الجانب الأمريكي مواقفنا الحساسة تجاه القضايا الإقليمية وعلى رأسها سوريا وخاصة ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية".

وأشار أردوغان إلى جهود ترامب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأعرب عن تطلعه إلى بذل الرئيس الأمريكي جهودا مماثلة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والحرب الأوكرانية الروسية.

وشدد على أن الحرب الروسية الأوكرانية ينبغي أن تنتهي "فالمنطقة لم تعد تحتمل"، مؤكدا على ضرورة بناء سلام عادل ودائم في المنطقة.

أردوغان لفت أيضا إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيُسبب مشكلة كبيرة، معربا عن اعتقاده بأن إيران لن تُقدم على مثل هذه الخطوة.

كما أكد على أن تركيا لم تتخل عن مشروع مقاتلات "F-35" وأنها تناقش رغبتها بالعودة إليه مع نظرائها من الدول.

وتابع: "أوصلنا بلدنا إلى نقطة معينة، لكنها ليست مرضية تماما لنا، ونحتاج إلى زيادة قدراتنا الصاروخية".