ماذا قال خامنئي عن الحرب بين إيران وإسرائيل والدور الأمريكي؟

هنأ المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل.

وقال خامنئي، في كلمة هي الثالثة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران والأولى عقب إعلان وقف النار: "أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "النظام الأمريكي دخل في الحرب المباشرة لأنه شعر أنه إذا لم يدخل فإن النظام الصهيوني سوف يدمر بالكامل، وهنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية ووجهت صفعة قوية للولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف خامنئي أن التهنئة الثانية تتعلق بانتصار إيران على النظام الأمريكي.

وتابع: لقد دخل النظام الأمريكي الحرب مباشرة لأنه شعر أنه إن لم يدخل فسيدمر النظام الصهيوني تماما. لكنه لم يستفد شيئا من هذه الحرب.

وأشار إلى أن إيران وجهت صفعة قوية على وجه الولايات المتحدة.

ومضى خامنئي يقول: التهنئة الثالثة هي التهنئة بالوحدة الاستثنائية للشعب الإيراني، أمة يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، متحدة بصوت واحد، وقفت جنبا إلى جنب ودعمت القوات المسلحة، وسوف تستمر على هذا المنوال من الآن فصاعدا.

وأضاف خامنئي: لقد أثبتت الأمة الإيرانية شخصيتها المتميزة، وأثبتت أنه عندما يكون ذلك ضروريا، سيتم سماع صوت واحد من هذه الأمة.