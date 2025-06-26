روسيا وألمانيا تخوضان خلافا دبلوماسيا جديدا بشأن التعامل مع الإعلاميين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستستدعي السفير الألماني وتتخذ إجراءات انتقامية ردا على ما زعمت أنه إساءة لمعاملة مراسلي الإعلام الحكومي الروسي في ألمانيا.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا برلين اليوم الخميس بعدم الالتزام بتعهداتها بحماية حرية الصحافة والتعدد الإعلامي.

وأضافت: "لذلك يتم العمل على إجراءات مضادة، كما تعهدنا". وسيتم نقل الإجراءات رسميا إلى السفير ألكسندر جراف لامبسدورف، الذي سيتم استدعاؤه في غضون الأيام المقبلة.

وشكت موسكو من ضغوط المضايقة والطرد التي يواجهها صحفيوها في ألمانيا. وبحسب تقارير إعلامية روسية، يتركز أحدث خلاف على تعطيل ممثل للإعلام الروسي الحكومي وردت تقارير بشأن إجباره على مغادرة البلاد.

وزعمت زاخاروفا أن السلطات الألمانية تفعل "كل ما بوسعها" لإخراج الصحفيين الروس من البلاد، إلا أنها لم تحدد أفرادا أو بوابات إعلامية.