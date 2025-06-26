إعلام: المسؤولون الأوروبيون منزعجون من تملق روته لترامب في قمة الناتو

ذكرت وسائل إعلام غربية أن بعض المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالانزعاج من السلوك "المتملق" لأمين عام حلف "الناتو" مارك روته تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الحلف.



يوم الأربعاء، علق روته على مقارنة ترامب بين إيران وإسرائيل بالأطفال بقوله إن "الأب يحتاج أحيانا إلى التحدث بصرامة"، ووافق الرئيس الأمريكي لاحقا على تشبيه نفسه بـ"الأب" الذي سيجد الناتو صعوبة كبيرة بدونه.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أحد المسؤولين قوله: "الناس في حيرة شديدة.. نعم، القمة بشكل عام كانت ناجحة. لكن التملق كان مبالغا فيه جدا".

وكتبت الصحيفة أن عددا من المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن استيائهم من السلوك الخانع تجاه ترامب.

يذكر أن أعضاء الناتو اتفقوا خلال قمة الحلف في لاهاي بهولندا على زيادة النفقات الدفاعية لكل دولة، لتصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وجاء البيان الختامي لقمة دول الناتو بشأن رفع النفقات الدفاعية السنوية بخمسة بالمئة ليؤكد على نجاعة سياسة الضغوطات والتهديدات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعضاء الحلف.