شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سلطان العويس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لافتة طيبة من أحد الأفراد المكلفين بتأمين اللجان؛ حيث همّ لمساعدة طالبة من ذوي الهمم على دخول اللجنة، وذلك عقب نزولها من إحدى السيارات بالقرب من اللجنة.

واستعان فرد الأمن بأحد الكراسي المتحركة الموجودة في المدرسة لأجل معاونة الطالبة على دخول لجنتها لتأدية امتحان اليوم الرابع من أيام امتحانات الثانوية العامة.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، أبوابها، اليوم الثلاثاء؛ لاستقبال الطلاب والطالبات في انطلاق امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع لتأدية امتحاناتهم في مادتي الفيزياء والتاريخ (للنظامين القديم والجديد).

ويؤدي 62207 طلاب وطالبات امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، منهم 61171 طالب وطالبة نظام حديث، و1062 طالب وطالبة نظام قديم، يؤدون الامتحانات أمام 155 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو المقبل 2025