اليوم انطلاق أولى رحلات الحج البرى

الفوج الأول يضم 1000 حاج تقلهم أتوبيسات سياحية موديلات حديثة

تنطلق اليوم الجمعة، إلى الأراضى المقدسة من ميناء نوبيع أولى رحلات الحج السياحى بسفر حجاج المستوى البرى، ويضم الفوج الأول حوالى 1000 حاج تقلهم أتوبيسات سياحية موديلات حديثة لا تقل عن موديل 2010.

وقال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن رحلات الحج البرى ستستمر حتى يوم 2 أغسطس المقبل، مضيفا أن هناك 300 أتوبيس سياحي سينقلون حجاج المستوى البري وعددهم نحو 12 ألف حاج.

وأشار إلى أن جميع الأتوبيسات الناقلة للحجاج هذا العام ستكون موديل 2010 فيما بعد، ومزودة بجهاز التتبع الإلكتروني Gps، وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة تحسبا لأى طارئ.

وأشار شيحة إلى أن حمولة الأتوبيس لن تزيد على 40 راكبا، موضحا أن كل أتوبيس سيتواجد به سائقان أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، منوها بأنه سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البري، عند تعرض أي أتوبيس ناقل للحجاج لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة.

وأوضح شيحة أن وزارة السياحة استعدت لبداية رحلات الحج البري من خلال 3 لجان بكل من: "نويبع، وميناء العقبة بالأردن، ومنفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية"، وذلك لتقديم التسهيلات للحجاج، وحل أي أزمة طارئة تواجه الحجاج أو المركبات التي تقلهم، مشيرًا إلى انه تم استصدار جميع تأشيرات سائقى المركبات السياحية وعددهم نحو 600 سائق.

من جانب أخر بدأت اللجنة المشكلة من غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة إعادة توزيع فائض تأشيرات الحج المتاحة عن حالات الاعتذار عن السفرمن المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، وهي تأشيرة إضافية لكل 149 حاجا تمنح للشركات رؤوس التضامن وذلك تحقيقا للشفافية والعدالة بين الشركات المنظمة.

ودعت الغرفة خلال المنشور الذي عممته على أعضائها، الشركات إلى عمل الاندماجات اللازمة للوصول إلى الأعداد التي يتيح لها الحصول على التأشيرة الإضافية.