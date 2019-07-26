بعد وصوله إلى مقر حفله في الساحل الشمالي، المقرر إقامته اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر الموسيقار اليوناني ياني، في بروفاته الأخيرة قبل الحفل، عن سعادته وقضائه أوقات ممتعة أثناء إقامته حفله الثاني في مصر.

ونشر ياني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيه وهو يستعد قبل بدء حفله بساعات قليلة، وعلق عليه قائلاً: "أسعد لحظاتي في مصر، أثناء استعدادات حفل صيف ياني على الشاطئ".

وتابع قائلاً: "جمال الساحل الشمالي يجعلك تعطي أفضل ما لديك".

يذكر أن ياني، البالغ من العمر 64 عامًا، قدم حفله الأول في مصر في أكتوبر عام 2015 داخل الأهرامات بحضور عديد كبير من نجوم الفن، واختتم الحفل بإرتدائه لعلم مصر وحياه بقوله «تحيا مصر»، كما تعددت جولاته بالمدن العربية منها السعودية والمغرب والإمارات.