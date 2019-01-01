«الشروق» تنشر حركة التنقلات بالشرطة بالغربية

تنشر الشروق، اليوم، حركة التنقلات والتنقلات التي حدثت بمديرية أمن الغربية، وشملت الحركة نقل اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، لوكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وترقية اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن للأمن العام، إلى حكمدار أمن الدقهلية.

وتصعيد اللواء نصر الله سكر مساعد مدير أمن الغربية، لمنصب رئيس قطاع بالإسكندرية، وتصعيد اللواء مصطفى الحو مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة كفر الزيات زبسيون خارج المحافظة، وخروج كل من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار أمن الغربية، واللواء محمد أنور نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء اشرف الخلاوي مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة خارج الخدمة.

وترقية العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة لرتبة اللواء مساعد مدير أمن الغربية، وتجديد الثقة فى اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالمحلة، وتجديد الثقة فى العميد إيهاب عطية رئيسا لمباحث المديرية وبقاء العميد ماجد ناشد بمنصبة كمدير إدارة مرور الغربية، وترقية المقدم فادي ملاك رئيس قسم مرور المحلة لرتبة العقيد واستمراره فى عمله رئيسا قسم مرور المحلة.

كما تمت ترقية العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة لرتبة عميد وتصعيده لمنصب رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، ونقل الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، وبقاء العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمنصبة، ونقل المقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود لقطاع مصلحة السجون، كما تم ترقية العميد خالد مرزوق مأمور قسم زفتى لرتبه لواء وتوليه منصب مساعد مدير الأمن.

وبقاء كلاً من العقيد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود فى منصبه، والعقيد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة فى منصبه، والعقيد أحمد برج مأمور مركز السنطة فى منصبه.