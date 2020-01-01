 تنازل أحد مرشحي حزب النور عن خوض انتخابات الشيوخ في الإسكندرية - بوابة الشروق
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تنازل أحد مرشحي حزب النور عن خوض انتخابات الشيوخ في الإسكندرية

حزب النور - ارشيفية
حزب النور - ارشيفية
كتب - عصام عامر:
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 6:05 م
تقدم، المرشح محمد محرم أحمد عبد المطلب، بتنازل، عن خوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، عن حزب النور، فردي، مستقل، رمز المظلة، للجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات، برئاسة المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وهو ما أكده مصدر قضائي للشروق، اليوم الأحد.

وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، قررت، الجمعة، إعادة إدراج اسم المرشح المُتنازِل في قائمة المرشحين، بجانب زميله حزبيًا، طلعت مرزوق عبدالعزيز، بعد قبول طعنهما الانتخابي رقم 14261 لسنة 74 قضائية، والذي تظلما فيه من رفضهما بسبب الحساب البنكي الخاص بالهيئة العليا للانتخابات.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات خارج مصر، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 من ذات الشهر.

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