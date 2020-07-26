أحمد داش يشارك جمهوره بصورة من كواليس «الحرامي»

شارك الفنان الشاب أحمد داش، جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل «الحرامي»، والذي بدأ عرضه أمس عبر أحد المنصات الرقمية.

ونشر «داش» عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة من كواليس العمل وهو يقود دراجة نارية، وعلق عليها: «الدنيا علمته يفوت مع اللي أمه مرجحته.. الحرامي».

«الحرامي» يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة الواحد 10 دقائق، وهو من إخراج محمد سلامة، وبطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وأحمد داش، ورنا رئيس، وكارولين عزمي، وعبدالرحمن القليوبي، وتدور أحداثه حول لصان يحاولان سرقة منزل أحد العائلات، ولكن العائلة تعود فجاءة إلى المنزل بسبب فرض حظر التجول، مما يضطرهم للإختباء.

يذكر أن الفنان الشاب أحمد داش، شارك بالموسم الرمضاني الماضي، ضمن أبطال مسلسل «البرنس»، إلى جانب كلا من محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد مهران، وريم سامي، وعبدالعزيز مخيون، وسلوى عثمان، وصفاء الطوخي، وأحلام الجريتلي، ورحاب الجمل، وأحمد فهيم، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وعلاء زينهم.