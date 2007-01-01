العثور على جثة عمدة جربة-كويرا شمالي مالي بعد اختطافه منذ 10 أيام

أعلنت الشرطة في مالي، العثور على "عبدالله ألفا" عمدة بلدة "جربة - كويرا" في منطقة تمبوكتو شمالي البلاد وذلك بعد مرور 10 أيام على اختطافه من قبل مسلحين.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، أنه تم العثور على جثة "ألفا" البالغ من العمر 60 عاما يوم الثلاثاء الماضي بالقرب من مدينته، ولكن لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات حتى اليوم لأسباب لم يتم الكشف عنها، مضيفا أنه تم العثور على جثته بعد إطلاق الرصاص عليه بعد اختطافه من منزله بـ"ديري" وهي بلدة مجاورة لـ"جاربة - كويرا" من قبل مجهولين منذ نحو 10 أيام.

من جانبه، أكد أحد أفراد أسرته -لم يفصح عن هويته- أن مقتل العمدة -وهو عضو بحزب التجمع من أجل مالي (الحزب الحاكم)- بسبب شجار سياسي مرتبط بمنصب العمدة.

وكان قد تم انتخاب "عبدالله ألفا" عمدة بعد إجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر عام 2016 بمالي.

يذكر أن منطقة شمال مالي تعاني من العنف الملسح منذ عدة سنوات ممزوجا بالنزاعات بين الطوائف التي امتدت إلى وسط البلاد والدول المجاورة.