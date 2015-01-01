محافظ الغربية: أولوية قصوى لملف التصالح في مخالفات البناء

أ ش أ

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا شديدًا في الفترة الراهنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد المحافظ - خلال اجتماع مساء اليوم /السبت/ بمقر ديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة في الفترة الراهنة - على تكثيف المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن أعمال استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في مخالفات البناء وفحصها للتأكد من استيفاء الأوراق وتحديث سجلات المخالفات بشكل دوري.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين، وكذلك أعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد؛ حفاظا على المظهر الحضاري والقضاء على المظاهر العشوائية غير اللائقة، وإنذار المخالفين للقرارات الصادرة بهذا الشأن بالتعرض للعقوبات المقررة وفقا للقانون.