مقتل 2 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف تركي على العراق

أعلن مسؤول حكومي عراقي، عصر اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، إثر قصف جوي تركي في ناحية بامرني، التابعة لقضاء العمادية شمال الموصل.



وقال حميد زبير، مدير ناحية بامرني، إن طائرات تركية قصفت بعد ظهر اليوم، سيارتين تقل مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي الحزب.



ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق منذ يوليو عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش التركيين.