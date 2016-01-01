المرصد السوري: تركيا تواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بتمويل قطري

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الأحد، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، تمهيدا لخوض معركة مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية.



وقال عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية" ـ إنه حصل على معلومات تفيد بأن تركيا أرسلت الأسبوع الماضي 400 من المرتزقة إلى ليبيا، بينما عاد إلى سوريا نحو 250 آخرين في الفترة ذاتها.



وأضاف أن بهذه الأرقام، أصبح إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلوا إلى ليبيا نحو 16500، علما بأن العدد كان في الأسبوع قبل الماضي 16100.



وأشار مدير المرصد السوري إلى أن عدد قتلى المرتزقة بلغ 480، من بينهم 34 طفلا، متحدثا عن 5 آلاف من المرتزقة السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، لكنهم يستعدون إلى العودة مجددا إلى ليبيا، تحضيرا لمعركة "الخليج النفطي"، حسبما قال قادة الميليشيات التي ينتمي لها هؤلاء المرتزقة.



وقال عبد الرحمن: "عندما يرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتزقة إلى ليبيا، فإنه لا يدفع أموالا لقاء ذلك، بل يتولى مهمة الدفع بدلا منه قطر وحكومة فايز السراج".



وأضاف مدير المرصد أن تركيا كانت تنقل المرتزقة بالسفن والطائرات حتى شهرين، لكن بعد ذلك اكتفت بنقل هؤلاء إلى ليبيا عبر المطارات التركية، ولا سيما مطار إسطنبول.



وكان الجيش الوطني الليبي نشر، السبت، مقاطع فيديو جديدة، تظهر نقل مرتزقة جدد من سوريا ليبيا، عبر الطائرات التركية.