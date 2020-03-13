كازاخستان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، 6 آلاف و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 535 ألفا و906 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم"، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2381 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 449 ألفا و377 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد 19 الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 83 ألفا و84 مريضا، منهم أكثر من 23 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت الوزارة صباح اليوم أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم 2 مليون و907 آلاف و410 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.