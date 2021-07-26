أوكرانيا تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد إلى 2 مليون و248 ألفا و663 إصابة.

وأفادت الوزارة، وفقا لما ذكرته صحيفة كييف بوست الأوكرانية، بأنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و849 حالة، وتعافى على مدار أمس 170 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و184 ألفا و365 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى تطعيم 49 ألفا و57 شخصًا ضد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تلقى حوالي 39150 شخصًا جرعتهم الأولى، و9907 أشخاص بشكل كامل.