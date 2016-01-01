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تأهل علاء الدين أبو القاسم إلى الدور ربع النهائي بمنافسات سلاح الشيش لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغلب أبو القاسم على لاعب الاتحاد الروسي فلادسيلاف ميلينكو المصنف 124 عالميا بنتيجة 15-12 ليتأهل إلى ربع النهائي.

وكان أبو القاسم قد تغلب في دور الـ32 على صاحب فضية أولمبياد لندن الألماني كلينبيرنيك المصنف السابع عشرعالميا وبطل أولمبياد بكين بنتيجة 15-11 ليتأهل للدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلعب أبو القاسم مع لاعب الاتحاد الروسي فلاديسلاف ميلينكوف المصنف 124 عالميا في ربع النهائي بعدما أطاح بالمصنف الأول عالميا الأمريكي جيريك مينهارت في دور الـ32.

وكانت القرعة قد أسفرت في وقت سابق عن مواجهة منتخب سلاح الشيش رجال المصنف الثامن عالميا مع نظيره الفرنسي المصنف الثاني عالميا في مواجهات الدور ربع النهائي لمنافسات الفرق ويمثل منتخبنا الوطني كلا من : علاء الدين أبو القاسم، محمد ماهر حمزة, محمد حسن و يوسف سناء.

وتعتبر البعثة المصرية للسلاح هي البعثة الأكبر ضمن الوفود المصرية المشاركة كما انها اكبر بعثة اولمبية في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح بواقع 11 لاعبا يمثلون فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال و مقعدين فرديين في منافسات سلاح سيف المبارزة “الايبيه” رجال و سلاح السيف سيدات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.